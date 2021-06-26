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الحكومة: الخميس 1يوليو إجازة رسمية بدلا من الأربعاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو

السبت، 26 يونيو 2021 06:54 م
الحكومة: الخميس 1يوليو إجازة رسمية بدلا من الأربعاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلا من الأربعاء 30 يونيو.
 
 

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