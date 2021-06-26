الحكومة البريطانية تكرم الأمير فيليب بإصدار عملة تحمل صورته

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت وزارة الخزانة البريطانية النقاب عن نسخة خاصة جديدة من العملات المعدنية تخليدا لذكرى حياة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الذي توفي في أبريل عن 99 عاما.

صرحت وزارة الخزانة يوم السبت، أن الأمير فيليب وافق على تصميم العملة التي يبلغ وزنها 5 رطل في عام 2008 وهي تحتوي على صورة أصلية لفيليب رسمها الفنان إيان رانك برودلي.



عملة الامير فيليب

على الرغم من أنها مناقصة قانونية ، فقد تم تصميم العملة كإصدار محدود يمكن تحصيله أو هدية ولن يتم تداولها بشكل عام، ووفقا للتقرير تصدر بريطانيا ورقة ورقية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية ، تُعرف باسم "خمسة" ، وهي أقل فئة نقدية متداولة.

وتزوج فيليب من الملكة إليزابيث الثانية لمدة 73 عامًا، ويظهر على الوجه الآخر للعملة الملك البالغ من العمر 95 عامًا ، كما هو معتاد على العملات المعدنية البريطانية.

تم إطلاق العملة المعدنية في يوم القوات المسلحة في المملكة المتحدة ، حيث كان لفيليب مسيرة بحرية متميزة.

وقال رئيس الخزانة ريشي سوناك: "هذه العملة هي تكريم مناسب لدوق إدنبرة ، الذي حرك وألهم الكثير من الناس حول العالم بعقود من الخدمة للأمة ولجلالة الملكة".

ستكون العملة متاحة على موقع Royal Mint على الانترنت ، بالإضافة إلى مكاتب البريد في جميع أنحاء المملكة المتحدة والمخزون الخاصون في جميع أنحاء الكومنولث وفي جميع أنحاء العالم، كما ستقدم دار سك العملة الملكية ، التي احتفلت بالأحداث الملكية الهامة لعدة قرون ، تبرعًا قيمته 50 ألف جنيه إسترليني (70 ألف دولار) لجائزة دوق إدنبرة لدعم عملها المجتمعي في المملكة المتحدة ودوليًا.