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الثقافة: نسبة البنات بجائزة المبدع الصغير عالية وسنرعى الفائزين مستقبلا

السبت، 26 يونيو 2021 11:43 م
الثقافة: نسبة البنات بجائزة المبدع الصغير عالية وسنرعى الفائزين مستقبلا إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن نسبة البنات المتقدمات إلى مسابقة المبدع الصغيرة عالية للغاية، مؤكدة التواصل مع أطفال فى كل محافظات الجمهورية، حتى محافظة شمال سيناء، قائلة: "تقدم لنا عدد معقول فى شمال سيناء رغم الصعوبة هناك".

وأضافت إيناس عبد الدايم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن جائزة المبدع الصغير تنقسم إلى مرحلتين، الأولى من عمر 5 – 12 عاما، والمرحلة الثانية من 12 – 18 عاما، مردفة بقولها: "غدا ستكون هناك مفاجآت فى الإعلان عن الجوائز".

وأوضحت الوزيرة، أن جائزة المبدع الصغير شملت العديد من المهارات سواء فى الغناء والمسرح والرسم ومجال الإبداع والابتكار، وتشمل أيضا مجالات التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مؤكدا أن وزارة الثقافة سترعى الفائزين بجائزة المبدع الصغير بعد الإعلان عنهم غدا فى كل التخصصات رعاية كاملة فى الفترة المقبلة.

 


إيناس عبد الدايم

وزيرة الثقافة

جائزة المبدع الصغير

اخبار التليفزيون

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