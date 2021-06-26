"التضامن الإجتماعى" بالإسكندرية: تسكين ضحايا عقار العطارين بإحدى المدارس مؤقتا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامنالإجتماعى بالإسكندرية ، تسكين ضحايا عقار العطارين فى أحد المدارس بمنطقة الحضرة كإيواء مؤقت .

وأشارت المديرية فى بيان لها أن لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ،قد توجهت إلى موقع العقار برئاسة الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الحماية والإغاثة ومدير إدارة وسط ومؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية.

وتبين أن العقار مكون من 5 أدوار وتم استخراج 4 متوفين من تحت الأنقاض وتم عمل حصر مبدئي للأسر المتضررة وعددهم 33 أسرة بواقع 94 فردا، وتم تسكين الأسر بأحد المدارس بمنطقة الحضرة وصالة أبو الهول بالعوايد.

وكان قد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد بإنهيار عقار قديم كائن بـ13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط،و كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفورى مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدنى والإسعاف.

وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان على الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع، وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس حى وسط، وهدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

ومن جانبه، أوضح رئيس حى وسط، أن العقار كان مأهولا بالسكان ومكونا من أرضى و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، وأكد أنه تم نقل قاطنى العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.