التحفظ على 12 ألف لتر مياه داخة محطة تنقية بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 12000 لتر مياه شرب معبأة داخل تنكات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية، قام المذكور بتنقية مياه الصنبور عن طريق فلاتر دون ترخيص من الجهات الصحية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محطة لتنقية وتعبئة مياه الشرب "بدون ترخيص" لحيازته كمية من المياه بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية قام المذكور بتنقية مياه الصنبور عن طريق فلاتر دون ترخيص.

تم مداهمة المحطة والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 12000 لتر مياه شرب معبأة داخل تنكات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية قام المذكور بتنقية مياه الصنبور عن طريق فلاتر دون ترخيص من الجهات الصحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.