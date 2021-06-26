اليوم السابع
Ads
السبت، 26 يونيو 2021 03:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمن العراقي يضبط عددا من صواريخ (RBG7) في محافظة كركوك

السبت، 26 يونيو 2021 12:00 ص
الأمن العراقي يضبط عددا من صواريخ (RBG7) في محافظة كركوك منصة صواريخ _ ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط صواريخ (RBG7) بعمليات تفتيشية في محافظة كركوك.

وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن "قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش واسعة في قرية بريج العليا بقضاء الحويجة بكركوك، أسفرت عن العثور على 3 صاروخ قاذفة (RBG7)، وقذيفة هاون 120 ملم".

في السياق، أشار البيان إلى "شروع قوة من اللواء العاشر للفرقة بواجب تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول بقضاء الحويجة تم العثور خلالها على صاروخين (RBG7)".

وبحسب البيان، فقد نفذ اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة عملية أمنية لتفتيش وتطهير منطقة المظهورية بقضاء الحويجة أسفرت عن العثور على 4 قذائف هاون مختلفة الأنواع، وصاروخين SPG9، مؤكداً رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.

 


الأمن العراقي

صواريخ RBG7

محافظة كركوك

اخبار العرا ق

العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة