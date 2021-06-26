الأرصاد تكشف متوسط درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فصل الصيف

كتب محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال فصل الصيف، موضحة أن فصل الصيف بدأ جغرافيا الاثنين الموافق 21 يوينو 2021، ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه متوسط درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على كافة المحافظات خلال فصل الصيف كما يلى:



- القاهرة الكبرى : متوسط درجات الحرارة

العظمى 35-36

الصغرى 21-22

متوسط نسبة الرطوبة

العظمى 80-90

الصغرى 40-50



- الوجه البحرى: متوسط درجات الحرارة

العظمى 35-36

الصغرى 21-22

متوسط نسبة الرطوبة

العظمى 80-90

الصغرى 45-55



- السواحل الشمالية: متوسط درجات الحرارة

العظمى 30-32

الصغرى 20-21

متوسط نسبة الرطوبة

العظمى 90-95

الصغرى 60-65



- جنوب سيناء: متوسط درجات الحرارة

العظمى 37-38

الصغرى 25-26

متوسط نسبة الرطوبة

العظمى 55-60

الصغرى 35-40



- شمال الصعيد: متوسط درجات الحرارة

العظمى 37-38

الصغرى 22-23

متوسط نسبة الرطوبة

العظمى 50-60

الصغرى 30-40



- جنوب الصعيد: متوسط درجات الحرارة

العظمى 41-42

الصغرى 25-26

متوسط نسبة الرطوبة

العظمى 25-30

الصغرى 10-15