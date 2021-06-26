اليوم السابع
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السبت، 26 يونيو 2021 03:10 ص
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اعرف إجراءات النيابة لكشف ملابسات حريق مخلفات وزارة الزراعة

السبت، 26 يونيو 2021 03:00 ص
اعرف إجراءات النيابة لكشف ملابسات حريق مخلفات وزارة الزراعة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها فى واقعة الحريق الذى اشتعل بمخلفات خلف وزارة الزراعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية حول الحريق.
 
كما طلبت النيابة العامة تقريرا بحجم الخسائر الناجمة جراء الحريق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.
 
وكشفت المعاينة امتداد النيران لعدد من السيارات خلف وزارة الزراعة، والتهام 7 سيارات متروكة "مكهنة" ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة مجددا فى السيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.
 
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.
 
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدنى مدعومين ب 5 سيارات إطفاء.
 
وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وجار محاولات السيطرة على الحريق.
 
 

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