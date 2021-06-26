ارتفاع بالحرارة ورياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 26 يونيو 2021 إلى الخميس 1 يوليو 2021، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

- يوم السبت 26 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الأحد 27 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الإثنين 28 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 29 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 30 يونيو:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 1 يوليو:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.