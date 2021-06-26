"إيهاب" فنان تشكيلى يبدع فى تجسيد لوحاته عن تاريخ بورسعيد.. صور

بورسعيد _ محمد فرج

إيهاب شطا، فنان تشكيلى، خريج كلية السادات للعلوم الإدارية ببورسعيد، درس لكلية الفنون الجميلة، قسم الدراسات الحرة، وأقام أول معرض فردى عام 1991 بقاعة المعارض بقصر ثقافة بورسعيد، وحصل على الجائزة الأولى للتصوير الذيتى، وفضلاً عن أنه رسام ومصمم جرافيك يستخدم سكينة الرسم فى أغلب أعماله بها كما يتميز بالرسم المائى ورسم البورتريه والخط العربى

قال إيهاب شطا، لــ " اليوم السابع"، أنه إشترك فى العديد من المعارض الفنية المحلية والدولية آخرها مؤتمر الأدباء الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية التى قامت بإفتتاحه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة .

وأضاف شطا، بأنه تأثر بالبيئة المحيطة به والتى كانت دافعا له بتجسيد حياة الصيادين والبحر والمعالم الآثرية التى قام بتجسيدها بإستخدام سكينة الألوان، موضحا أن محافظة أن بورسعيد شبهه جزيرة وتحيطها المياه من كل جانب وأنه تأقلم تماما بالبيئة المحيطة به فعشق حياة الصيادين والبحر وعشق تاريخ بورسعيد، حيث جسد لوحاته الفنية المبهرة عن الآثار كالفنار ومبنى قناة السويس وبحيرة المنزلة وفلايك الصيد وتميزت برسم الشخصيات العامة بسكينة الألوان.

وأكد الفنان شطا، أن سكينة الألوان تعتبر ة أداة أستخدمها الفنانون فى خلط الألوان أو مزج الألوان وهى تتطلب مهارة خاصة، مؤكداً أنه يرسم بأسلوب المدرسة الواقعية التأثيرية، وجسد بألوانه الواقع الذى يتأثر به من خلال الألوان الذى يقوم بتصنيعها بنفسه وهى لا تقل جودة عن الألوان العالمية، مشيرا إلى أن آخر لوحاته الفنية السوبرانو أميرة سليم، نجمة حفل موكب المومياوات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



السوبر انو أميرة سليم نجمة حفل موكب المومياوات



لوحة أطفال على شاطىء المتوسط



لوحة توضح العودة من رحلة صيد



لوحة فنية بسكينة الألوان



لوحة فنية تجسد رحلة صيد



لوحة فنية لصيادين السمك



لوحة فنية لمبنى هيئة قناة السويس الاثرى



لوحة لصياد وسط شباكه



لوحة لصياد يغزل شباك الصيد



لوحة لقناة السويس ويظهر بها مبنى الهيئة ومراكب الصيد



لوحة للصيادين