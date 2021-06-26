إنشاء 104 مدراس جديدة بتكلفة 500 مليون جنيه بمراكز محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة وتسليمها فى مواعيدها المحددة.

مضيفا أن هذه المشروعات تأتى ضمن جهود الدولة خلال سبع سنوات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى شهدت المحافظة فى عهده طفرة فى كافة المجالات تم خلالها تحقيق مشروعات غير مسبوقة بتكلفة أكثر من 87 مليار جنيه .

وأوضح محافظ البحيرة ، أن قطاع التعليم ما قبل الجامعى هو أحد أولويات الرئيس السيسى وعلى قائمة المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.

لافتا إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم ، تم بناء وتشيد وإحلال وتجديد 476 مدرسة بتكلفة إجمالية 2.47 مليار جنية ، تم إستلام ودخول العمل بالفعل 372 مدرسة بتكلفة 1.97 مليار جنية وجار العمل بـ 104 مدارس أخرى بتكلفة 500 مليون جنيه .

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المنظومة الجديدة للتعليم تستهدف إنشاء مدارس جديدة وتطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وكذلك تحسين الأداء الوظيفى للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.