إصابة طفلين بحروق فى جرجا وسوهاج بسبب الماء المغلى

سوهاج محمود مقبول

أصيب طفل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بحروق سلقية من الدرجة الثانية العميقة متفرقة بالجسم، بينما أصيب طفل فى الثانية من العمر بحروق سلقيه من الدرجة الثانية والثالثة متفرقة بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن إصابة طفلين بحروق سلقيه بدائرة مركز جرجا وسوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بوصول الطفل ويقيم دائرة المركز مصابًا " حروق سلقيه من الدرجة الثانية العميقة متفرقة بالجسم بنسبه 15% وبالانتقال وسؤال والدته المدعوة 34 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل انسكب عليه إناء به ماء ساخن مما أدى لحدوث إصابته ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة جرجا بوصول الطفل طفل عامين للمستشفى الجامعى ويقيم دائرة المركز مصابًا " حروق سلقيه من الدرجة الثانية والثالثة متفرقة بالجسم بنسبه 45%.

والفحص وسؤال والدته ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل انسكب عليه إناء به ماء ساخن مما أدى لحدوث إصابته ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.