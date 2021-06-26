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إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بعد تأكد النيابة من حيازته مخدرات فى الساحل

السبت، 26 يونيو 2021 12:00 ص
إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بعد تأكد النيابة من حيازته مخدرات فى الساحل كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الساحل، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسا بحيازة كمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار فيها.

 

كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية) أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالى).

 

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


امن القاهرة

الاتجار بالمخدرات

حملة امنية

اخبار الحوادث

الساحل

تجارة البانجو

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