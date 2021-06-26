اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة علم النفس "فيديو"

السبت، 26 يونيو 2021 05:41 م
أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة علم النفس "فيديو"
إشراف: شيماء سمير – تقديم: أ- وائل الغرباوي مدرس أول مواد فلسفية

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تتعدد المواد التي من المفترض أن يخضع طلاب الثانوية العامة لامتحانها، وتختلف باختلاف الشعبة التي يلتحق بها كل طالب، سواء الأدبية أو العلمية، ولطلاب الشعبة الأدبية، نقدم لهم اليوم مراجعة شاملة بالفيديو على مادة علم النفس للتأكيد على المعلومات التي تمت مذاكرتها على مدار العام الدراسي قبل الامتحانات بأيام قليلة، وذلك حرصًا من الدور الاجتماعي الذي تقدمه جريدة وموقع "اليوم السابع" كل عام، حيث نقدم لكم مجموعة من المراجعات بالفيديو مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة علم النفس.

 

 


الثانوية العامة

مراجعة ثانوية عامة

مراجعة علم نفس ثانوية عامة

الماني ثانوية عامة

ثانوية عامة 2021

امتحانات ثانوية عامة 2021

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