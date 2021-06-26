أستاذ بمركز بحوث القاهرة يكشف عن الاستثمار الواعد لنخيل البلح فى مصر.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون " اليوم السابع " بثا مباشرا مع أستاذ بالمركز القومى للبحوث متحدثا عن النخيل ومستقبلها بمصر، وقال الدكتور محمد أمين مراد أستاذ باحث مساعد بقسم الفاكهة بالمركز القومى للبحوث ، أن مصر بها 21 مليون نخلة وتحتل المركز الأول فى إنتاج نخيل البلح ، حيث تنتج 1.7 مليون طن سنويا .

وأضاف أن مدينة القرين بمحافظة الشرقية بها مليون نخلة معظمها من صنف البلح العامرى والذى يعد من الأصناف النصف جافة المحلية القديمة والممتازة

وأن مصر تم إدخال بها أصناف من النخيل الفاخرة منها بلح برحى والمجدول والخلاص والسقعى وهذه الأصناف فاخرة للاستهلاك المحلى والتصدير وتنتشر زراعتها فى الواحات البحرية والوادى الجديد .

وأشار أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لإدخال أصناف تمور فاخرة وزيادة المساحة المنزرعة مع إعداد وتجهيز محطات تعبئة وتداول لتجهيز المنتج فى أفضل صورة تصديرية .

وقال إن دور أساتذة وأبحاث قسم الفاكهة بالمركز القومى للبحوث ، هو استنباط وانتخاب السلالات الجيدة من الأصناف المحلية وتصنيفها وراثيا وتوظيف أماكن زراعتها ورفع القيمة المضافة لهذه الأصناف بإدخالها فى التصنيع وتصديرها فى شكل منتج مصنع .