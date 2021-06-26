أحزاب وتكتلات ليبية تطالب بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء

كتب أحمد جمعة

أشاد 12 حزب وتكتل ليبي بالمواقف الواضحة للدول الصديقة المشاركة في مؤتمر برلين 2، والاعلان عن الدعم والمساندة لأبناء الشعب الليبي، وحرص المؤتمر على إعادة الشرعية له من خلال التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، وإعادة السيادة الوطنية من خلال الطلب الواضح من كل القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة الأرضي الليبية دون استثناء.

وعبرت الأحزاب والتكتلات الليبية فى بيان مشترك عن شكرها للجهود التي قامت بها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحرصها على أن يعقد هذا المؤتمر ليؤكد على مقررات مؤتمر برلين الأول، ومتابعة الجهود من اجل إنجاز مقرراته التي اعتمدها مجلس الأمن بقراره رقم (2570 ).

وأعربت التكتلات والأحزاب الليبية عن التطلع بان تتابع الدول الصديقة المشاركة في مؤتمر برلين الثاني تنفيذ مارد في بيانه، وضمان التزام كل الأطراف بتنفيذ ما جاء فيه، وعلى وجه التحديد خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بأسرع وقت ممكن ووفقا لجدول زمني محدد.

وعبر البيان عن تطلع التكتلات والأحزاب الليبية عن أمله في استمرار الدول الصديقة المشاركة في مؤتمر برلين الثاني في دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات وعدم المساس بها وبرئيسها حتى تتمكن من تنظيم هذا الاستحقاق الوطني في موعده، وضمان نزاهته، ومعاقبة الأطراف المعرقلة لهذا الاستحقاق، وضمان قبول كل الأطراف بنتائجه.

وأكدت الأحزاب والتكتلات الليبية على مسؤولية مجلس النواب الليبي في القيام بواجبه وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتتمكن المفوضية من تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده المحدد، محملا البرلمان الليبى تداعيات تأخير أو عدم اصدار هذه التشريعات في موعدها.

وشدد البيان على مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية في توفير الموارد والمخصصات المالية والأمنية اللازمة للمفوضية العليا للانتخابات، حتى تتمكن من البداء في تنفيذ برنامج عملها وتوفير مستلزمات اداؤها وضمان عدم تأخير متطلباتها وفق الجدول الزمني الذي اعتمدته المفوضية. ونحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية المماطلة او التأخير والتداعيات التي يمكن ان تنتج في عدم الوفاء بهذا الجانب الحيوي اللازم لتنفيذ الاستحقاقات في موعدها.

ووقع على البيان التكتل المدني الديموقراطي، تكتل أحياء ليبيا، التيار الوطني الوسطي، الحراك الوطني الليبي، تيار شباب الوسط، حراك الإرادة الوطنية، تيار شباب التغير، حراك من أجل24 ديسمبر، حراك 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الاتحاد النسائي درنة، حزب موطني.