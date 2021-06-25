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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا لاستضافة اجتماع المنظمة الفرعية للمترولوجيا

الجمعة، 25 يونيو 2021 06:48 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا لاستضافة اجتماع المنظمة الفرعية للمترولوجيا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب: محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة، حول استضافة فعاليات الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET وذلك خلال الفترة من 21-22 يونيو الجارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار التقرير إلى أن المعهد استضاف فعاليات الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا والتى تعد منظمة إقليمية مُنبثقة عن المنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS لافتًا إلى أن المعهد قدم ورشة عمل على هامش الاجتماعات شارك فيها نخبة من الباحثين المتميزين بالمعهد القومى للمعايرة وعدد من المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتم مناقشة سُبل التعاون المُمكنة بين الدول الإفريقية فى المجالات العلمية المختلفة فيما يخص علم المترولوجيا "القياس والمعايرة" خلال الفترة القادمة.

وأشار التقرير إلى قيام مُمثلى الدول المشاركة بعرض مدى التقدم والإنجازات التى شهدتها المعاهد المترولوجية بكل دولة خلال الفترة الماضية من تطور بالإمكانات المعملية ورفع كفاءة البنية التحتية وبناء قُدرات السادة المتخصصين العاملين بتلك الجهات.

وفى ختام فعاليات الاجتماع تم انتخاب الدكتورة نهى عماد رئيسًا للمنظمة خلفًا للدكتور محمد أحمد عامر، وتم انتخاب نائب رئيس المنظمة فى المترولوجيا العلمية من دولة غانا، ونائب رئيس المنظمة فى المترولوجيا القانونية من دولة السودان.

جدير بالذكر أن اجتماعات المنظمة شهدت حضور مُمثلين عن الدول الثمانى المُشاركة فى المنظمة وهم (جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا ونيجيريا الاتحادية وغانا وليبيريا وإثيوبيا ودولة سيراليون المنضمة حديثا فى 2019)، وشارك عن الجانب المصرى كل من الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة، والدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد السابق، والدكتور محمد جمال أحمد نائب رئيس المعهد للشئون الفنية والإدارية وسكرتير المنظمة.


التعليم العالى

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المعهد القومى المعايرة

تكنولوجيا المعلومات

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