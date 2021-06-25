نيويورك تايمز: المدعى العام يوجه تهم جنائية لمنظمة ترامب ومديرها المالى

كتبت: نهال أبو السعود

أخبر مكتب المدعى العام فى مانهاتن محامى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أن منظمة ترامب ومديرها المالى ألين فايسلبيرج قد يواجهان اتهامات نتيجة التحقيق المستمر من قبل مكتب المدعى العام، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

أبلغ المكتب الذى يرأسه المدعى العام لمنطقة مانهاتن، ساى فانس جونيور، العديد من محامى الرئيس السابق أنه يدرس اتهامات بشأن فايسلبرج وهو مسؤول تنفيذى بارز فى منظمة ترامب يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه لاعب مخلص فى عالم ترامب.

ووفقًا للتقرير، قد تأتى التهم الموجهة إلى منظمة ترامب ومديرها المالى فى وقت مبكر من الأسبوع التالي.

ووفقا للتقرير، واحدة من القضايا التى يدرسها المدعون العامون هى ما إذا كانت المزايا الممنوحة لـ فايسلبرج والمديرين التنفيذيين الآخرين قد تم تمثيلها بدقة فى نظام حفظ السجلات المالية للشركة وما إذا كانت الشركة قد دفعت ضرائب على هذه المزايا.

تضمنت بعض الهدايا والمزايا التى كان مكتب المدعى العام يبحث فيها عقود إيجار السيارات وإيجارات الشقق ورسوم المدارس الخاصة التى يبلغ مجموعها آلاف الدولارات لأحد أحفاد فايسلبرج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محامو الرئيس الأمريكى السابق التقوا مع كبار المحامين من مكتب المدعى العام مساء الخميس فى محاولة لاقناعهم بعدم توجيه اتهامات جنائية ضد منظمة ترامب.

وقالت الصحيفة أنه من غير المؤكد ما إذا كان ترامب نفسه سيتعرض لأية تهم من مكتب المدعى العام.