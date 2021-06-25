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"ندا ومنة".. أصوات ملائكية أتمتا حفظ القرآن الكريم بالقليوبية والكبرى حصلت على الإجازة مرتين.. لايف

الجمعة، 25 يونيو 2021 07:47 م
"ندا ومنة".. أصوات ملائكية أتمتا حفظ القرآن الكريم بالقليوبية والكبرى حصلت على الإجازة مرتين.. لايف
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، من قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بالقليوبية مع الطالبتين "ندا ومنة" ياسر الطوخي فرج، واللتان حباهما الله بحفظ كتابه الكريم، وكلل هذا الحفظ بأن حصلت الأخت الكبري علي إجازة حفظ القرآن الكريم بقرآته المختلفة مرتان، وتسعي الأخت الصغري جاهدة للحصول علي إجازة حفظ القرآن الكريم.

 

وقالت الطالبة ندا ياسر الطوخي، لـ"اليوم السابع"، إنها بدأت في حفظ القرآن الكريم وهي طفلة ابنة 8 سنوات، وأتمت حفظ القرآن خلال عامين فقط من بدء الحفظ، ولم تقف عند هذا الحد بل واصلت الاجتهاد إلى أن حصلت علي الإجازة في حفظ القرآن بقرآته المختلفة، وحصلت علي الإجازة بعد عام واحد فقط من حفظ القرآن، وحصلت علي الإجازة الثانية خلال 6 أشهر من تاريخ حصولها الإجازة الأولي.

 

وأكدت "ندا"، أن حفظ القرآن الكريم سهل عليها التحصيل الدراسي ولم يعيقه قط، كما أن أسرتها سهلت ودعمتها هي وشقيقتها لحفظ القرآن الكريم وتوفير كافة السبل الداعمة لذلك، موضحة أن القرآن غذاء الروح والعقل وأنار لهما الطريق ويحفظ من كل سوء، كما أنها وشقيقنها استطاعتا التوفيق بين الدراسة وحفظ القرآن الكريم.

 

ندا ومنة (1)
ندا ومنة (1)

 

ندا ومنة (2)
ندا ومنة (2)

 

ندا ومنة (3)
ندا ومنة (3)

 

ندا ومنة (4)
ندا ومنة (4)

 

ندا ومنة (5)
ندا ومنة (5)

 

ندا ومنة (6)
ندا ومنة (6)

 

ندا ومنة (7)
ندا ومنة (7)

 


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الاجازة في القرآن الكريم

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