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مقتل شخصين وإصابة أخرين في عملية طعن بمدينة فورتسبورج الألمانية.. فيديو

الجمعة، 25 يونيو 2021 07:04 م
مقتل شخصين وإصابة أخرين في عملية طعن بمدينة فورتسبورج الألمانية.. فيديو الشرطة الألمانية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام ألمانية، إن شخصين قتلوا في حادث طعن نفذه رجل يحمل سكينا في مدينة فورتسبورج، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من اعتقاله.

وانتشر فيديو مصور على موقع تويتر، لرجل يحمل سكينا، ويحاول أخرون ضبطه ولكنه يهاجمهم بالسلاح الأبيض الذى يحمله، وأصاب به عدد من المارة.

وتعاني السلطات الألمانية من انتشار مثل هذه الحوادث، حيث أصيب الشهر الماضي، عدة أشخاص بجروح بليغة في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا نتيجة عملية طعن من قبل شخص لم تحدد هويته.

 

 

 


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