مضادات الأكسدة فى الشاي الأخضر قد تكون مفيدة كمثبطات لفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

اكتشف علماء من جامعة كوينز بكندا مؤخرًا النشاط المضاد للفيروسات واسع النطاق لمادة إيبيغالوكاتشين جالات، وهو مركب نشط بيولوجيًا من الشاي الأخضر، ضد فيروسات كورونا شديدة العدوى الموجودة في البشر والحيوانات، بعد أن وجدوا أن المركب يمنع العدوى الفيروسية عن طريق التدخل في ارتباط الخلية المضيفة للفيروس.

ووفقا للدراسة المنشورة على موقع ما قبل الطباعة " bioRxiv *" وفقا لموقع “medical” ، من المعروف أن مركب البوليفينوليك النشط بيولوجيًا المشتق من الشاي الأخضر (EGCG) يحدث نشاطًا قويًا مضادًا للفيروسات ضد العديد من فيروسات الحمض النووي والحمض النووي الريبي بشكل أساسي عن طريق تثبيط الارتباط الفيروسي، وقد تم إثبات نشاطه المضاد للفيروسات ضد فيروس الهربس البسيط من النوع 1 ، وفيروس التهاب الكبد C ، وفيروس الأنفلونزا A.

في الدراسة الحالية ، قام العلماء بتقييم النشاط المضاد للفيروسات لـ لمركب الشاي الأخضر ضد الفئران ، (الخفافيش) ، وفيروسات كورونا البشرية.



الشاى الأخضر

كشفت نتائج الدراسة أن مركب الشاي الأخضر يثبط بشكل كبير العدوى التي تسببها فيروسات كورونا الباردة البشرية وفيروسات الفئران التاجية، علاوة على ذلك ، وجد أنه يمنع تكوين المخلوقات (اندماج الخلايا المصابة مع الخلايا القريبة لتكوين خلايا كبيرة متعددة النواة). في جميع التركيزات المختبرة.

كشفت النتائج أن مركب الشاي الأخضر يمنع بكفاءة دخول الخلايا المضيفة لجميع فيروسات كورونا المختبرة.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية مركب الشاي الأخضر كمثبط لدخول فيروسات التاجية، على وجه التحديد ، يمنع المركب عدوى فيروس كورونا القوارض والخفافيش والبشر بشكل أساسي عن طريق تثبيط الارتباط الفيروسي بالخلايا المضيفة، علاوة على ذلك ، كونه مركبًا طبيعيًا ، يمارس نشاطًا مضادًا للفيروسات دون التأثير سلبًا على حيوية الخلية.

يعتقد العلماء أنه يمكن استخدام مركب الشاي الأخضر كمركب قوي مضاد للفيروسات ضد مجموعة واسعة من الفيروسات البشرية ، بما في ذلك فيروسات كورونا.