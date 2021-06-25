مصرع مهندس شاب وشقيقته غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى مهندس شاب وشقيقته الصغرى مصرعهما غرقا بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة، اليوم الجمعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل، بقرية أم دينار.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تعرض مهندس شاب وشقيقته الصغرى، للغرق بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتيهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.