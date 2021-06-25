مصرع طالب غرقا بنهر النيل فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدري

لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل بشارع البحر بمنطقة الوليدية التابعة لحى شرق أسيوط، وتم إخطار قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة قسم ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب أثناء سباحته بنهر النيل خلف مسجد التقوى بشارع البحر التابع لمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة والانقاذ النهري والمتابعة تبين أن الغريق يدعي "خالد محمد " مقيم بني سويف طالب بكلية الطب بجامعة أسيوط، وغرق أثناء السباحة وجرفه التيار ولم يتم العثور على الجثة . جاري البحث عن الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.