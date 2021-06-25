محافظ كفر الشيخ يتابع مع رئيس الجامعة تفاصيل تحقيقات المريض محمد جمعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن أحمد السماحى المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هاتفيًا مع المريض "محمد جمعة" ودعاه إلى استقباله بمكتبه بديوان عام المحافظة، صباحًا لمتابعة حالته الصحية والاستماع لشكواه، ووجه المحافظ ببحث الموقف الصحى للمريض وتقديم كافة سبل الدعم.

وفى سياق متصل؛ أشارت جامعة كفر الشيخ، إلى أن الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وجه بالتحقيق فورًا فى شكوى المواطن فور نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وكلف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بإجراء تحقيق عاجل وشامل فى الموضوع لاستجلاء الحقيقة، مؤكدًا حرص جامعة كفر الشيخ على توفير الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين المترددين على مستشفياتها فى إطار من الاحترام والتقدير.

وتبين أن المواطن "محمد جمعة" أجرى سابقًا عملية قلب مفتوح بجامعة القاهرة على نفقة الدولة فى يوليو الماضى 2020 وبعد مرور سنة شعر بأعراض مرضية خلال تواجده بكفر الشيخ، فقام بالتوجه إلى مستشفى جامعة كفر الشيخ لإجراء الفحوصات الطبية، وحيث أن المريض من ذوى الإعاقة ويحمل بطاقة الخدمات المتكاملة ومصاب أيضًا بخذل بالذراع الأيسر وتم عمل الأشعة بالمجان بتاريخ 9 يونيه 2021م.

ثم توجهه إلى المستشفى يوم الخميس التالى لإعادة الكشف فطلب الطبيب تقرير الأشعة، وعندما توجه المريض لاستلام التقرير دخل غرفة الرنين المغناطيسى وطلب الفنى من المريض الخروج لحين الانتهاء من مريض آخر مما أحدث مشادة بين الطرفين أدت فى النهاية لتصوير المريض الفيديو ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي.