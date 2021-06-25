اليوم السابع
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غلق جزئى بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم غدا

الجمعة، 25 يونيو 2021 07:04 م
غلق جزئى بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم غدا إغلاق جزئى
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظه الجيزة عن تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية و تقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم وذلك للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الاناره (هاي ماست) بمحيط ميدان الرماية بطريق الفيوم وذلك ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الاوسطي .

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية و تقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم وذلك لمده يوم واحد غدا السبت الموافق ٢٦/٦/٢٠٢١ على ان تكون الاعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا دون تعطيل حركه المرور .

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اى معوقات و إعاده الشيء الى أصله فور إنتهاء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهة المنفذة .

وتشير محافظة الجيزة بأن الشركه المنفذة قامت بوضع كافه وسائل الامن الصناعي و المساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامه لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.


المرور

طريق الفيوم

اخبار مصر

ميدان الرماية

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