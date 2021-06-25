اليوم السابع
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ضبط تكاتك ودراجات نارية مخالفة فى حملة بمصيف بلطيم

الجمعة، 25 يونيو 2021 08:26 م
ضبط تكاتك ودراجات نارية مخالفة فى حملة بمصيف بلطيم ضبط تكاتك ودراجات نارية مخالفة في حملة بمصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شن مجلس مدينة مصيف بلطيم اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط التوك توك، والدراجات النارية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، برئاسة العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم وبالتنسيق مع "إدارة مرور كفرالشيخ" بقيادة النقيب عبد العزيز العطار، رئيس وحدة مرور بلطيم ،باستمرار الحملات المرورية المكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور بعدما تعددت الشكاوى من انتشار التوك توك والدراجات النارية .

وقال العميد هاني محمد عبد القوي، أسفرت الحملة عن ضبط عدد 9 مركبات توك توك، ودراجتين ناريتين، وتم التحفظ على المركبات المخالفة بمركز شرطة البرلس ببلطيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها مؤكدا أن ذلك  جاء فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات المرورية وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا.


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دراجات نارية

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