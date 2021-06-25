حصاد الوزارات.. الصحة تعلن شروط القبول بمدارس التمريض لعام 2021 / 2022

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
القوى العاملة: 1.4 مليون جنيه مستحقات عاملين توفيا فى حادثين بشركتين ببورسعيد
الصحة: "التأمين الصحى" أجرى 92 ألفا و131 عملية ضمن القضاء على قوائم الانتظار
وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات
التموين: إنشاء منطقة تجارية بالسويس لطرح السلع باستثمارات 500 مليون جنيه
التعليم تتيح أسئلة وإجابات الجغرافيا والجبر للثانوية اليوم بالامتحان التجريبى
الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة اليوم.. وموضوع خطبة الجمعة عن مخاطر الفساد
وزيرة الهجرة: مبادرة مراكب النجاة تستكمل نجاح الدولة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية
وزير الرى يختتم زيارته لجنوب السودان بلقاء مع سلفاكير
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