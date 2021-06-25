اليوم السابع
Ads
السبت، 26 يونيو 2021 03:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات.. الصحة تعلن شروط القبول بمدارس التمريض لعام 2021 / 2022

الجمعة، 25 يونيو 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تعلن شروط القبول بمدارس التمريض لعام 2021 / 2022 طالبات الإعدادى - أرشيفية
إعداد ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
وفيما يلى أبرز الأخبار: 
 
 

القوى العاملة: 1.4 مليون جنيه مستحقات عاملين توفيا فى حادثين بشركتين ببورسعيد

 
الصحة: "التأمين الصحى" أجرى 92 ألفا و131 عملية ضمن القضاء على قوائم الانتظار
 
وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات
 
التموين: إنشاء منطقة تجارية بالسويس لطرح السلع باستثمارات 500 مليون جنيه
 
التعليم تتيح أسئلة وإجابات الجغرافيا والجبر للثانوية اليوم بالامتحان التجريبى
 
الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة اليوم.. وموضوع خطبة الجمعة عن مخاطر الفساد
 

 


اهم الاخبار

اخبار الوزارات

الصحة

التمريض

مدارس التمريض

تنسيق التمريض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد ضحايا إعصار التشيك إلى 5 قتلى وأكثر من 200 مصاب.. فيديو وصور

الجمعة، 25 يونيو 2021 04:41 م

5 عطلات رسمية خلال يوليو.. اعرف الإجازات المتبقية فى 2021 باليوم والتاريخ

الجمعة، 25 يونيو 2021 04:01 م

الصحة تعلن شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسى 2021 / 2022

الجمعة، 25 يونيو 2021 03:46 م

الداخلية تقدم مساعدات طبية وعينية للبسطاء بمبادرة حياة كريمة.. فيديو

الجمعة، 25 يونيو 2021 03:04 م

انهيار عقار من 4 أدوار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية

الجمعة، 25 يونيو 2021 02:52 م

القوى العاملة: 1.4 مليون جنيه مستحقات عاملين توفيا فى حادثين بشركتين ببورسعيد

الجمعة، 25 يونيو 2021 02:37 م

الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء.. 8 قرارات و6 اجتماعات.. إنفوجراف

الجمعة، 25 يونيو 2021 02:28 م

إصابة 15 عنصرا من قوات حفظ السلام بينهم ألمان بهجوم شمال مالى

الجمعة، 25 يونيو 2021 02:07 م

محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بالكيت كات.. صور

الجمعة، 25 يونيو 2021 12:09 م

الصحة: "التأمين الصحى" أجرى 92 ألفا و131 عملية ضمن القضاء على قوائم الانتظار

الجمعة، 25 يونيو 2021 11:55 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة