حصاد الوزارات.. الصحة تعلن شروط القبول بمدارس التمريض لعام 2021 / 2022

إعداد ــ على عبد الرحمن

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وفيما يلى أبرز الأخبار:

القوى العاملة: 1.4 مليون جنيه مستحقات عاملين توفيا فى حادثين بشركتين ببورسعيد