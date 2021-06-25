حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى السلام 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") استقلال كل منهما دراجة نارية بدون "لوحات معدنية".

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجتين المضبوطتين بحوزتهما إعترفا بسرقتهما من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالإشتراك مع آخر "له معلومات جنائية" تم ضبطه وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث، وأضاف المتهم الأخير بقيامه بإخفاء الدراجات النارية المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف منطقة سكنه وضبط (بندقية آلية- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "داخل الشقة سكنه"- 12 دراجة نارية- 8 تروسيكل "من متحصلات حوادث السرقة").

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.