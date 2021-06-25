اليوم السابع
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تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

الجمعة، 25 يونيو 2021 10:00 م
تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر قيس سعيد الرئيس التونسى
كتب وكالات

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 قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة، إن أمراً رئاسياً صدر بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر، الشرق بلومبرج.

وذكرت الوكالة أن الأمر الرئاسي، صدر بتمديد حالة الطوارئ من اليوم 24 يونيو وحتى 23 يوليو المقبل.

فيما أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الجمعة، إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشى بفيروس كورونا، عقب إجرائه الفحوص الدورية للكشف عن الفيروس، بحسب "الشرق بلومبرج".

وقال رئاسة الحكومة فى بيان، إن المشيشى "سيواصل القيام بأعماله عن بعد، بطريقة لا تؤثر على السير العادى للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية".

ولفت البيان إلى أن الفريق المخالط لرئيس الحكومة سيخضع بأكمله سيخضع للفحوصات الضرورية، للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

 

 


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