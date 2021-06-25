انطلاق كرنفال الغردقة الدولى للفنون فى دورته الرابعة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون فى دورته الرابعة، بمنطقة الممشى السياحى بمدينة الغردقة، بمشاركة 50 فنانا تشكيليا من 15 دولة أجنبية من ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين من الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة فى روسيا وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

ويضم الكرنفال ورش للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفى الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة، كما تضم الفعاليات فعالية "الغردقة فى عيون الفنانين والمقيمين" وورش الأطفال، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يعرض فيه الأعمال الفنية والمجسمات التى أنجزت فى الورش.

من جانبه قال محمد حميدة منظم كرنفال الغردقة الدولى للفنون، أن فعاليات جاءت تزامنًا مع عودة السياحة إلى مدن محافظة البحر الأحمر وبعد الانتهاء من تطعيم%100 من العاملين بالقطاع السياحى ضد فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية.

وأكد أن إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

من جانبها قالت نانسى ناجى إحدى المشاركة فى الفعاليات إنها شاركت فى العديد من فاعليات مهرجانات وكرنفالات الفنون التشكيلية وانها تشارك فى الكرنفال بلوحة عن المرأة المصرية، مؤكده على أن مشاركتها فى الكرنفالات المقامة فى المدن السياحية تعمل على تنشيط السياحة حيث أن هناك عدد كبير من السياح مشاركين فى الكرنفال.

وأضافت أنها سوف تشارك فى محافل عالمية لافتة إلى أنها استعدت لتمثيل مصر جيدا فى الفعاليات لخوض المنافسة مع 50 من المنافسين من عدة دول على مستوى العالم فى الكرنفال المقام حاليا فى الغردقة

وعبرت عن إعجابها بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة التى تضم المتحف المفتوح الذى تجرى عليه الفعاليات، وأشارت إلى أن الغردقة جوها رائع ومشمس وصحى وآمن.



انطلاق-كرنفال-الغردقة-الدولي-للفنون-في-دورته-الرابعة-بمشاركة-50-فنانا-(2)



انطلاق-كرنفال-الغردقة-الدولي-للفنون-في-دورته-الرابعة-بمشاركة-50-فنانا-(3)



انطلاق-كرنفال-الغردقة-الدولي-للفنون-في-دورته-الرابعة-بمشاركة-50-فنانا-(4)



انطلاق-كرنفال-الغردقة-الدولي-للفنون-في-دورته-الرابعة-بمشاركة-50-فنانا-(5)



انطلاق-كرنفال-الغردقة-الدولي-للفنون-في-دورته-الرابعة-بمشاركة-50-فنانا-(6)



انطلاق-كرنفال-الغردقة-الدولي-للفنون-في-دورته-الرابعة-بمشاركة-50-فنانا-(7)



انطلاق-كرنفال-الغردقة-الدولي-للفنون-في-دورته-الرابعة-بمشاركة-50-فنانا-(8)