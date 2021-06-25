اليوم السابع
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انتشال جثتى مهندس وشقيقته غرقا بنهر النيل فى منشأة القناطر بالجيزة

الجمعة، 25 يونيو 2021 11:00 م
انتشال جثتى مهندس وشقيقته غرقا بنهر النيل فى منشأة القناطر بالجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انتشل رجال الإنقاذ النهرى جثة مهندس شاب وشقيقته، لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل فى منشأة القناطر بالجيزة، اليوم الجمعة، حيث تم العثور على الجثتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل، بقرية أم دينار.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تعرض مهندس شاب وشقيقته للغرق بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثتيهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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