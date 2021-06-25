القبض على 10 متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء فى المعصرة

سيطرت الأجهزة الأمنية على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بين عائلتين أثناء جلسة صلح، وضبطت 10 متهمين فى منطقة المعصرة، وحررت محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بين عائلتين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عائلتين أثناء جلسة صلح، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 10 أشخاص، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وجارى ضبط باقى المتهمين.