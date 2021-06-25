السيطرة على حريق فى بعض الأشجار والغاب بجوار السكة الحديد بالمطرية فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى بقايا غاب بجوار السكة الحديد بناحية مدينة المطرية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة لمأمور مركز المطرية، بنشوب حريق داخل منطقة مجاورة السكة الحديد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة، إلى مكان البلاغ وتبين نشوب حريق بمنطقة به بقايا أشجار وغاب، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني وتم السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق، قيام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سيجارة مشتعلة مما أدي إلى اشتعال النيران فى الغاب، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.