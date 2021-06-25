"الزراعة": إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية منها مليون بالدلتا الجديدة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقى، إنه سيضاف 2 مليون فدان للرقعة الزراعية منها مليون فدان فى مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدا أن الوزارة شهدت دعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة "دى إم سى"، أنه تم رصد ميزانية 300 مليار جنيه بمشروع استصلاح 2 مليون فدان، لافتا إلى أن استصلاح الفدان يصل لأكثر 200 ألف جنيه.

أكد الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أهمية مشروع الدلتا الجديدة، موضحًا أن هذا المشروع يضمن تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى النسبى للسلع، ويحقق الأمن الغذائى، ويقلل فاتورة الاستيراد، وعلى رأسها تقليل استيراد القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والعدس والفول.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أن من أهداف مشروع الدلتا الجديدة توفير فرص عمل جديدة، قائلا: "ممكن أن تسمح بتوظيف 5 ملايين نسمة، حيث يتضمن المشروع زراعة 2.2 مليون فدان".