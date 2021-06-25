الخارجية الأمريكية: أفعال طالبان لا تتسق مع مساعى إحلال السلام بأفغانستان

كتب وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الجمعة، خلال زيارة إلى باريس إن أفعال حركة طالبان فى أفغانستان لا تتسق نهائياً مع السعى إلى حل سلمى للصراع فى البلاد، بحسب "الشرق بلومبرج".

وفى السياق ذاته، أفادت وكالة أسوشيتد برس أنه من المتوقع أن يبقى حوالى 650 جندى أمريكى فى أفغانستان لتوفير الأمن فى السفارة الأمريكية بعد مغادرة القوات العسكرية البلاد فى وقت لاحق من هذا الصيف.

أخبر مسؤولون أمريكيون وكالة أسوشييتد برس أن الانسحاب الأمريكى يسير على الطريق الصحيح ليتم الانتهاء منه فى الأسبوعين المقبلين مثل هذا الجدول الزمنى ، بحلول أو قبل وقت قصير من 4 يوليو.

عادة ما يتم حراسة سفارات الولايات المتحدة من قبل قوة أمنية من مشاة البحرية ، لكن السكرتير الصحفى للبنتاجون جون كيربى قال للصحفيين إن الأمن فى السفارة فى كابول "سيكون أبعد مما قد تراه فى السفارات العادية".

قال كيربي: "يجب أن تتوقع أنه سيكون أكبر بما يتماشى مع الوضع الأمنى ​​فى أفغانستان".

يقترب الجيش الأمريكى من نهاية سحب ما يقرب من 3500 جندى متبقى من أفغانستان بعد أمر بايدن فى أبريل بإنهاء الصراع المستمر منذ 20 عامًا.