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الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار العطارين المنهار

الجمعة، 25 يونيو 2021 09:27 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار العطارين المنهار الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين.

 

الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار
الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار

 

وأكد شهود العيان بمحيط منطقة العطارين، أنه يتم البحث الآن عن أربع ضحايا بينهم سيدة مسنة مازالوا تحت الأنقاض.

 

وكان قد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد انهيار عقار قديم كائن ب 13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفورى مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدنى والإسعاف.

 

وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان على الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع. وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس حى وسط، وهدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

 

من جانبه؛ أوضح رئيس حى وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضى و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

 

وأكد أنه تم نقل قاطنى العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.

 

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.


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العقار المنهار

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