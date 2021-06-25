الحكم على قاتل جورج فلويد بالسجن 22 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

حكم على ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بالسجن لمدة 22 عامًا ونصف في جريمة قتل جورج فلويد عام 2020، وفقا لشبكة سي ان ان.

أُدين ديريك شوفين البالغ من العمر 45 عامًا ، في أبريل الماضي بتهم القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد لدوره في وفاة جورج فلويد عام 2020.

وخلال جلسة اليوم تقدم مدعي العموم في ولاية مينيسوتا بطلب حكما بالسجن 30 عاما لشوفين قائلين إن ذلك "سيأخذ في الاعتبار التأثير العميق لسلوك المدعى عليه على الضحية ، وعائلة الضحية ، والمجتمع" ، وفقًا لمذكرة الحكم.

جادل محامي دفاع شوفين ، إريك نيلسون ، بأن الضابط السابق يجب أن يتلقى بدلاً من ذلك فترة المراقبة والوقت الذي يقضيه ، أو على الأقل عقوبة أقل مما يوجهه القانون.

كما طلب تيرينس فلويد ، الأخ الأصغر لجورج فلويد ، من المحكمة إصدار أقصى عقوبة لقاتل شقيقه ، قائلاً إنه إذا تم عكس الأدوار فسيكون الحكم قاسياً.

وقال تيرينس: "بالنيابة عني وعن عائلتي ، نسعى إلى أقصى عقوبة .. لا نريد أن نرى المزيد من الامر يتكرر لقد مررنا بذلك بالفعل"، وأضاف إنه يعتقد أنه إذا كان قتل رجل أسود رجلاً أبيض فلن يكون هناك شك في نوع الحكم الذي ستصدره المحكمة.

وقال: "لو كنا نحن ، إذا تم عكس الأدوار ، فلن تكون هناك قضية كان يمكن أن يكون مفتوحًا ومغلقًا. كنا في السجن لقتل شخص ما. لذلك ، نطلب نفس العقوبة على ديريك شوفين."

في وقت سابق في بيانه ، تحدث فلويد أيضًا عن تأثير فقدان شقيقه عليه وعلى أسرته ، وسرد المحادثة الأخيرة التي قالها إنه أجراها مع شقيقه ، حيث كانوا يخططون للخروج للعب مع ابنته وابنة جورج.