الجيش الباكستانى يعلن مقتل 5 جنود فى هجوم نفذه مسلحون

كتب وكالات

أعلن الجيش الباكستانى، الجمعة، مقتل 5 من جنوده بالرصاص فى كمين نصبه مسلحون فى إقليم بلوخستان، الذى شهد هذا العام زيادة فى هجمات المسلحين، بحسب الشرق بلومبرج.

وأضاف الجيش أن المهاجمين أطلقوا النار على الجنود بمنطقة سانجان، مساء الخميس، ولم يتم تحديد هوياتهم بعد.

ويعانى إقليم بلوخستان، الذى يعد منطقة حيوية للبرنامج التنموى الصينى المعروف بمبادرة الحزام والطريق وتتكلف 60 مليار دولار، من هجمات المسلحين من الانفصاليين البلوخ وحركة طالبان وتنظيم "داعش"، الذين يستهدفون الجيش، وأيضا المشروعات التى يشارك فيها مستثمرون أجانب.