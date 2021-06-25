افتتاح مهرجان مانجو أسوان لتسويق 100 ألف طن.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، مهرجان مانجو أسوان 2021، مساء اليوم الجمعة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، فى إطار سعى محافظة أسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويشارك فى المهرجان الذى تنظمه الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، نحو 12 مزارعا وتاجرا من العارضين، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة ويستمر على مدار 5 أيام، ويضم المهرجان معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، أن تنظيم المهرجان يأتى فى ظل التواصل المستمر بين المحافظة وشركاء التنمية من المزارعين والجمعيات الزراعية حيث مخطط إقامة مهرجان مماثل لتسويق أنواع البلح الأسوانى المتميز بالجودة الغذائية العالية.

وأشارت، إلى أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمى للمحافظة تحت اسم "مانجو الجنوب" لمساعدة مزارعى المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها دون احتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان.

وأضافت أن معرض مهرجان المانجو يضم أنواعا عديدة منها والمشهورة فى أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشة والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة، موضحة بأن الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصرى بأسبقية محافظة أسوان فى إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية حيث يوجد ما يزيد عن 100 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بادفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه، ويمكنها أن توفر نحو ألفى مشروع فردى للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

وفى السياق ذاته أشار الدكتور حسن الأمين مستشار محافظ أسوان للاستثمار إلى أن تنمية محصول المانجو فى أسوان تحتاج إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوى والاستراتيجى والذى يخدم الألاف من الأسر الأسوانية، منوهاً إلى أن المحافظة تعمل على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة، بجانب إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد، ويسعى مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة حالياً بطرح العديد من المرافق اللوجستية المرتبطة بالمانجو كفرص استثمارية.

فى المقابل، أشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية لأسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية والزراعية من النخيل والمانجو والنباتات العطرية، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السوقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للمزارعين وللاقتصاد القومى.