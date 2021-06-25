إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة، فى انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه على رافد الطريق الدولى بلطيم بجوار بورصة الأسماك، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

واستقبل مستشفى كفر الشيخ العام المصابين وتبين إصابة كل من: دينا محمد منصور بهجات، 20 سنة، مقيمة بأبو تماده، مركز كفر الشيخ، مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس، ورضا السيد رمضان، 25سنة، مقيم بأبو تماده، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتامر محمد شعبان، 34سنة، مقيم بأبو تماده، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، ووليد تامر محمد، عامان، مقيم بأبو تماده، مصاب بجرح قطعى بالرأس 2سم، ورحمة تامر محمد، 4 سنوات مقيمة بأبو تماده، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ومنى حمدين عبد اللطيف، 55 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

كما أصيب كل من رغدة منصور محمد، 24 سنة، مقيمه بأبو تماده، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، ومحمد تامر محمد، 6 سنوات، مقيم بأبو تماده، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ومحمد منصور بهجات، 22 سنوات، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، وجارى تلقى المصابين الإسعافات والعلاج اللازم.