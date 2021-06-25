اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال تظاهرة منددة بالاستيطان

الجمعة، 25 يونيو 2021 09:01 م
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال تظاهرة منددة بالاستيطان قنابل الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية
أ ش أ

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أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة، بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية نظمتها مؤسسات وفعاليات قريتي نعلين ودير قديس غرب رام الله، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن التظاهرة تأتي احتجاجًا على تواصل اعتداءات المستوطنين ومصادرة وتجريف الاحتلال للأراضي في منطقة "جبل العالم".

وفي سياق متصل، أصيب ضابط إسعاف عقب استهداف سيارة إسعاف برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

 


الاستيطان

قمع الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي

اسرائيل

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