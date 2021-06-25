اليوم السابع
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إصابة خادمة سقطت من الطابق الثاني لاتهامها بالسرقة في مدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 25 يونيو 2021 11:41 م
إصابة خادمة سقطت من الطابق الثاني لاتهامها بالسرقة في مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيبت خادمة بكسور نتيجة سقوطها من الطابق الثاني بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وأشارت التحريات إلى أن المصابة استولت على متعلقات من الشقة، وعندما أكتشف مخدوميها السرقة حاولت الهرب وتعرضت للسقوط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط سيدة من الطابق الثاني في مدينة 6 أكتوبر.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة خادمة نتيجة سقوطها من الطابق الثاني، وأنها سقطت خلال محاولتها الهرب، عقب اكتشاف مخدوميها سرقتها متعلقات من الشقة. تم الاستماع لأقوال مالك الشقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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سقوط خادمة

مدينة أكتوبر

أمن الجيزة

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