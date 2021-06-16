3 وزراء يشهدون الإعلان عن بيع أول 22 سيارة كهربائية فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

شهد عدد وزراء قطاع الأعمال العام والكهرباء والتجارة والصناعة، مؤتمر إطلاق المؤتمر الصحفى ‬للسيارة الكهربائية الجديدة E70 والتى سيتم تصنيعها فى شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.

فى المؤتمر الصحفى قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، انه يتذكر عندما اشترى والدك سيارة نصر 1300 وكان عمره 3 سنوات، لافتا إن شركة النصر عادت من التصفية ثم بدأنا مراحل تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة ولا سيما أن العالم يتجه نحو السيارات الكهربائية، حيث سننتج 25 الف سيارة أولا ثم زيادتها لـ50 ألف و100 الف سيارة كهربائية مصرية بهدف التصدير.

أوضح إننا نسعى أيضا لتصنيع البطاريات فى مصر الفترة المقبلة، وحاليا تم تفكيك سيارة فى المصنع للتدريب عليها وبقية السيارات يتم تجربتها في مختلف الظروف، لافتا إن احدى الشركات ستشتري 20 سيارة بجانب أن وزير الكهرباء سيشترى سيارة وأنا أيضا سأشتري سيارة.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إننا نقدم تعريفة جاذبة جدا لشحن السيارات الكهربائية بأقل من قيمة الوقود التقليدى ، فى إطار. التوجه نحو الاقتصاد الاخضر والحد من التلوث.

وطالب بأهمية أن يكون سعر السيارة مناسب للسوق المصرى.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أهمية دخول السيارات الكهربائية لمصر، فى اطار نظافة البيئة والحرص عليها ، لافتة إنه سيتم نشر محطات الشحن وتقديم مزايا لشراء السيارات.