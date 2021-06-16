16 مشروعا.. تعرف على أهم مشروعات تنمية حقول الزيت الخام

كتبت - مروة الغول

نفذ قطاع البترول خلال السنوات السبع الماضية 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع29 مشروع لتنمية حقول الغاز و 16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 34.4 مليار دولار وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالنسبة لإنتاج الزيت الخام ما يلي ..

1-مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس .

2-إنشاء (4) رصيف بحري بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول .

3-تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة".

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت إنه تم خلال السبع سنوات الماضية، تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع 29 مشروعا لتنمية حقول الغاز و16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 34.4 مليار دولار.