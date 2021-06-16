قيمة الروبل الروسى ترتفع أمام الدولار واليورو عقب قمة بوتين وبايدن

موسكو /أ ش أ/

كشفت البيانات التجارية، اليوم الأربعاء، أن الروبل الروسى أظهر زيادة طفيفة فى قيمته مقابل الدولار الأمريكى واليورو بعد انتهاء القمة الأمريكية-الروسية بين الرئيسين الأمريكى جو بايدن والروسى فلاديمير بوتين فى جنيف.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الدولار بلغت قيمته 71.64 روبل روسى انخفاضا من 71.97 روبل، أما قيمة اليورو انخفضت إلى 87.2 روبل روسى نزولا من 86.8 روبل.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد فترة وجيزة من الاجتماع انخفضت قيمة الروبل قليلا لتستقر عند 71.84 روبل لكل دولار و87.05 روبل لكل يورو.