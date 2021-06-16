شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الحديد.. والأسمنت يسجل 850 جنيها للطن

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 16 – 6- 2021 استقرارا في السوق المحلى لجميع الخامات وذلك وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد تتراوح بين 14200 - 14600 جنيه تسليم المصنع، بالإضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت البورتلاندى تتراوح بين 650 – 800 جنيها للطن تسليم مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 725 – 850 جنيها للطن للمستهلك، والأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن، سعر المصنع، وبين 600-700 جنيه للطن، سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .

وكان المجلس التصديرى لمواد البناء، أكد أن إيطاليا تصدرت الدول المستوردة لمنتجات مواد البناء بـ 276 مليون دولار أول 4 أشهر من 2021، مقابل 154 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2020 بنسبة ارتفاع 73 %، كما ارتفعت الصادرات إلى أسبانيا إلى 117 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار بنسبة ارتفاع 180%.