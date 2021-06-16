رئيس البورصة المصرية: نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار فى البورصة

أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أهمية الاستثمار في البورصة المصرية، مضيفًا: "لو تحدثنا عن ادخار تراكمي تدريجي، فإن أسواق الأسهم ورأس المال من أكثر الأسواق التي تقدم عوائد على المدى الطويل".
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC": "نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار في البورصة.. فالبورصات تحقق عوائد لمن يسعى للادخار تدريجيا، وهناك زيادة بنسبة 120% خلال الـ 3 أشهر الماضية".
وأشار إلى أن الادخار التدريجي من خلال صناديق الاستثمار، هو الأفضل، وخاصة من خلال صناديق يديرها محترفين يمتلكون التراخيص ولديهم الخبرة والمعرفة لمتابعة الاستثمارات.
وذكر أن الادخار التراكمي التدريجي، بأسواق المال من أكثر أنواع الادخار الذي يحقق عوائد.
رئيس البورصة المصرية: نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار فى البورصةالأربعاء، 16 يونيو 2021 10:59 م
البورصة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أهمية الاستثمار في البورصة المصرية، مضيفًا: "لو تحدثنا عن ادخار تراكمي تدريجي، فإن أسواق الأسهم ورأس المال من أكثر الأسواق التي تقدم عوائد على المدى الطويل".
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-6-2021الأربعاء، 16 يونيو 2021 10:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-6-2021الأربعاء، 16 يونيو 2021 09:00 م
صعود 6 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "الموارد الأساسية"الأربعاء، 16 يونيو 2021 08:48 م
لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد أسهم شركة تنمية للاستثمار العقاريالأربعاء، 16 يونيو 2021 08:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة