اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 يونيو 2021 02:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس البورصة المصرية: نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار فى البورصة

الأربعاء، 16 يونيو 2021 10:59 م
رئيس البورصة المصرية: نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار فى البورصة البورصة
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أهمية الاستثمار في البورصة المصرية، مضيفًا: "لو تحدثنا عن ادخار تراكمي تدريجي، فإن أسواق الأسهم ورأس المال من أكثر الأسواق التي تقدم عوائد على المدى الطويل".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC": "نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار في البورصة.. فالبورصات تحقق عوائد لمن يسعى للادخار تدريجيا، وهناك زيادة بنسبة 120% خلال الـ 3 أشهر الماضية".

وأشار إلى أن الادخار التدريجي من خلال صناديق الاستثمار، هو الأفضل، وخاصة من خلال صناديق يديرها محترفين يمتلكون التراخيص ولديهم الخبرة والمعرفة لمتابعة الاستثمارات.

وذكر أن الادخار التراكمي التدريجي، بأسواق المال من أكثر أنواع الادخار الذي يحقق عوائد.


محمد فريد

البورصه

الاستثمار

التلفزيون

اخبار

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة