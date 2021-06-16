أهم مشروعات تنمية حقول إنتاج الغاز المكتشفة خلال 7سنوات.. تعرف عليهم

كتبت – مروة الغول

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، حيث تم خلال السنوات السبع الماضية تنفيذ 29مشروعاً لتنمية حقول الغاز وكان أهم تلك المشروعات الآتي ..

1-تنمية حقل ظهر .

2- تنمية حقل نورس.

3-تنمية حقل أتول بشمال دمياط .

4-تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل .

5 المرحلة التاسعة - ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة .

6- تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم

7- تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب)

8-خط أنابيب نيدوكو-الجميل " .