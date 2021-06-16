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أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 1.5- 4جنيهات للكيلو

الأربعاء، 16 يونيو 2021 12:38 م
أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 1.5- 4جنيهات للكيلو أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 16– 6 – 2021 في سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الخضروات، مستقرة داخل سوق العبور لجميع الأصناف في ظل زيادة معدلات العرض، حيث استقرت أسعار البطاطس بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 1.5-3 جنيهات، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضربين  3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وأما أسعار الملوخية فتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم بين 9-15 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الكوسة 1.5-4.5 جنيها للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.

 

 

 


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