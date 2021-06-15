عاطف إبراهيم رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الجمارك

كتب – أحمد يعقوب

قرر الدكتورمحمد معيط وزير المالية، ندب عاطف ابراهيم محمد منصور مدير عام الإدارة العامة للاتصالات الداخلية، رئيسا للإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الجمارك.

ويذكر أن إبراهيم محمد منصور تم تعيينه للعمل بجمارك العريش عام 1985 ثم بجمارك نويبع بأقسام تفتيش الركاب والإجراءات والمنافسة ومتابعة السيارات والتعريفة والحاسب الآلى، ثم مديرا للتعريفة ومديرا لجمرك الصادر بجمرك الصادر بالعاشر من رمضان، ومديرا لجمرك الصالحية ومدير لإدارة الإعلام بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة، ثم مديرا لإدارة الإعلام بمصلحة الجمارك، ثم مديرا عاما للاتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك، ومديرا للمركز الإعلامى بمصلحة الجمارك .

فى سياق آخر، تم اختيار محمـد حسام الدين محمد عبد الحميد، لشغل وظيفة رئيس قطاع التكنولوجيا بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك، وذلك لمدة أو لحيـن شـغـل الوظيفـة بطريـق التعيين، أيهمـا أقـرب، مـع منـحـه البـدلات المقررة للوظيفة.

وندب هناء محمد على خميس، الشاغلة لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالي بمصلحة الجمارك بـوزارة الماليـة، لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا دعم العمليات الجمركية بقطاع التكنولوجيا، بذات المستوى الوظيفي بالمصلحـة، وذلك لمـدة عـام، أو لحين شغل الوظيفـة بطريق التعيين،أيهما أقرب.

وندب كـل مـن التـالي اسماؤهم، الشاغلين لوظيفـة قياديـة بالمستوى الـوظيفي مـدير عـام بمصلحة الجمـارك بـوزارة الماليـة، لشغل الوظيفـة القياديـة الموضحة بجوار اسمه بالمستوى الوظيفي العالى بذات المصلحة، وذلك لمدة عام، أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهم أقرب، مع منحهم البدلات المقررة للوظيفة، وهم: عزت مصطفـى محمـود بدران رئيسـا لـلإدارة المركزيـة لتكنولوجيـا الالتزام بقطاع الالتزام التجاري، أسامـة محمـد عبـدالكريـم رئيسـا لـلإدارة المركزيـة لتكنولوجيـا المعلومات والاتصالات بقطاع التكنولوجيا والاتصالات بقطاع شئون المصلحة، عاطف إبراهيـم مـحمـد منصـور رئيسـا للإدارة المركزيـة للعلاقات العامة والاتصالات.